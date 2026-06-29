Сильные дожди накроют Челябинскую область 29–30 июня

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за опасных погодных явлений. По данным Челябинского гидрометцентра, во второй половине дня 29 июня, а также ночью 30 июня в в регионе местами ожидаются сильные и очень сильные дожди.

В связи с ухудшением погоды спасатели предупреждают о необходимости соблюдать меры личной безопасности. Жителям рекомендуют быть особенно внимательными на улице, следить за состоянием линий электропередач и по возможности избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными конструкциями и другими слабо закрепленными объектами. В МЧС также отметили, что не стоит спускаться в подвалы, подземные переходы и другие заглубленные помещения во время ливней.

Спасатели советуют заранее подготовить ливневую канализацию и дренажные системы для отвода дождевой воды, убрать с балконов и открытых пространств предметы, которые может унести ветром, и закрыть окна. Если сильный дождь застал в дороге, водителям рекомендуется остановиться в безопасном месте у обочины и переждать непогоду.

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