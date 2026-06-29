«Любое управление требует знаний»: ветераны СВО делятся итогами своего обучения

Одним из первых на защите выпускной работы выступил Андрей Мурзин Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Участники программы «Герои Южного Урала» завершили обучение и готовятся к работе в госструктурах, НКО и органах власти региона. За время курса они прокачали управленческие навыки, разбирали реальные задачи и перенимали опыт наставников.

Как отмечают организаторы, впереди у выпускников – практическое применение полученных знаний. Уже в ближайшее время они смогут трудоустроиться в различные структуры и включиться в работу по своим направлениям.

– Опыт, который они получили на фронте и знания, которые они получили на программе «Герои Южного Урала», вот в этой совокупности эти знания, они уже будут помогать нашей территории и нашей стране. Любое управление, муниципальное, государственное, федеральное, оно требует знаний, – отметил член общественного совета программы, Сергей Бормотов.

Он отметил, что участники получили важный навык – умение ориентироваться в правовой базе и понимать, где искать нужную информацию. Это, по его словам, особенно важно для работы на муниципальном и государственном уровнях.

– Нет юриста, который знает все законы. Юрист – это тот, кто знает, где их прочитать, – добавил Бормотов, объясняя подход к обучению.

Своими итогами поделились и сами участники программы. Одним из первых на защите выпускной работы выступил Андрей Мурзин. Он отметил, что страха перед выступлением не было, а сам формат защиты стал для него важным этапом обучения. Его проект основан на упрощенной системе опросных форм, которые позволят бизнесу быстрее получать меры поддержки и экономический эффект от цифровизации.

– В советское время, при плановой экономике, государство четко понимало, куда распределяется произведенная продукция – например, сколько заготовок или изделий получается из тонны стали на крупных предприятиях региона. Именно этот подход стал основой идеи цифровой платформы, в которую заложены, по сути, шесть простых опросных форм, – рассказал Андрей Мурзин.

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