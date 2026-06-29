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НовостиОбщество29 июня 2026 11:22

«Любое управление требует знаний»: ветераны СВО делятся итогами своего обучения

Участники программы «Герои Южного Урала» защитили выпускные работы
Мария БАРАНОВА
Одним из первых на защите выпускной работы выступил Андрей Мурзин

Одним из первых на защите выпускной работы выступил Андрей Мурзин

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Участники программы «Герои Южного Урала» завершили обучение и готовятся к работе в госструктурах, НКО и органах власти региона. За время курса они прокачали управленческие навыки, разбирали реальные задачи и перенимали опыт наставников.

Как отмечают организаторы, впереди у выпускников – практическое применение полученных знаний. Уже в ближайшее время они смогут трудоустроиться в различные структуры и включиться в работу по своим направлениям.

– Опыт, который они получили на фронте и знания, которые они получили на программе «Герои Южного Урала», вот в этой совокупности эти знания, они уже будут помогать нашей территории и нашей стране. Любое управление, муниципальное, государственное, федеральное, оно требует знаний, – отметил член общественного совета программы, Сергей Бормотов.

Он отметил, что участники получили важный навык – умение ориентироваться в правовой базе и понимать, где искать нужную информацию. Это, по его словам, особенно важно для работы на муниципальном и государственном уровнях.

– Нет юриста, который знает все законы. Юрист – это тот, кто знает, где их прочитать, – добавил Бормотов, объясняя подход к обучению.

Своими итогами поделились и сами участники программы. Одним из первых на защите выпускной работы выступил Андрей Мурзин. Он отметил, что страха перед выступлением не было, а сам формат защиты стал для него важным этапом обучения. Его проект основан на упрощенной системе опросных форм, которые позволят бизнесу быстрее получать меры поддержки и экономический эффект от цифровизации.

– В советское время, при плановой экономике, государство четко понимало, куда распределяется произведенная продукция – например, сколько заготовок или изделий получается из тонны стали на крупных предприятиях региона. Именно этот подход стал основой идеи цифровой платформы, в которую заложены, по сути, шесть простых опросных форм, – рассказал Андрей Мурзин.

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