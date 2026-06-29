Молодежный отряд в челябинской больнице пополнили 60 студентов-медиков

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В Челябинской областной клинической больнице № 3 дан старт летнему трудовому семестру для участников Российских студенческих отрядов. В этом году к работе приступил 61 будущий медик, что стало абсолютным рекордом за три года сотрудничества учреждения с молодежным движением. Студенты помогут закрыть вакансии младшего и среднего медперсонала, а также будут поддерживать санитарное состояние больницы в период летних отпусков.

Как пишет ИА «Уральский меридиан», география участников оказалась широкой: на помощь в Челябинск приехали ребята из Новгородской области, Чувашии, Ростова-на-Дону, Москвы, Тамбова и Кемерово.

— Привлечение студенческих отрядов — это возможность укомплектовать штат в пиковый сезон. Мы видим в ребятах не просто временных помощников, а будущий кадровый потенциал. Это позволяет молодым специалистам погрузиться в реальную клиническую среду, а нам — присмотреть перспективные кадры, — отметил главный врач ОКБ № 3 Михаил Вербитский.

Работа студенческих отрядов продлится все лето. За это время студенты не только помогут больнице справиться с нагрузкой, но и получат бесценный опыт работы в реальных условиях.

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