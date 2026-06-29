Челябинские предприниматели отправятся с деловой миссией в Кыргызстан

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Делегация малых и средних компаний Челябинской области отправится в столицу республики — Бишкек, чтобы найти новых партнёров и обсудить совместные проекты. Челябинская область укрепляет деловые связи со странами Средней Азии.

Как сообщает Агентство международного сотрудничества, с 5 по 7 октября в Кыргызстан отправится бизнес-миссия, в состав которой войдут представители регионального малого и среднего бизнеса. Выбор партнера не случаен: республика является членом Евразийского экономического союза, что значительно упрощает логистику и таможенные процедуры для уральских компаний.

В рамках поездки для предпринимателей будет организована насыщенная деловая программа и переговоры, где им помогут найти потенциальных контрагентов. Экономика Кыргызстана базируется на добыче полезных ископаемых, включая золото и уголь, а также на сельском хозяйстве; торговля и легкая промышленность также играют ключевую роль в структуре ВВП страны.

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