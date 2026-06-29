Овощной поток: через границу в Троицке за неделю завезли более 3 тысяч тонн сельхозпродукции

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 22 по 26 июня 2026 года в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бугристое» на российско-казахстанской государственной границе в Челябинской области было досмотрено 180 транспортных средств. Как сообщает региональный Россельхознадзор, на территорию России было ввезено более 3,5 тысяч тонн овощей и фруктов, включая капусту, помидоры, картофель, черешню и арбузы.

Вся продукция следовала в Челябинскую, Курганскую, Свердловскую и Пермскую области. Фитосанитарный контроль не выявил нарушений, что подтверждает высокое качество импортируемой продукции.

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