В Челябинске открылся первый на Урале спорткомплекс для незрячих футболистов

Алексей Текслер и Артем Жога посетили первое занятие незрячих футболистов. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

В Челябинске, в рамках открытия Кубка защитников Отечества, полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетили новую специализированную спортивную площадку. Она предназначена для занятий мини-футболом спортсменов с нарушением зрения.

Этот объект, оборудованный по инициативе ветерана специальной военной операции Вадима Шарипова, стал важным шагом в развитии адаптивного спорта в регионе. Площадка была подготовлена и полностью оборудована по поручению губернатора Алексея Текслера. В кратчайшие сроки в регионе был создан специализированный футбольный корт, а также закуплен необходимый спортивный инвентарь для организации тренировочного процесса.

В Челябинской области уже сформирована команда, подготовку которой ведет тренер-преподаватель Артем Костин, имеющий опыт работы со спортсменами с полной или частичной потерей зрения. Тренировочный процесс организован на базе современного физкультурно-оздоровительного комплекса, что позволяет обеспечить необходимые условия для занятий 125 человек единовременно. Развитие адаптивного спорта и поддержка участников специальной военной операции остаются в числе приоритетных направлений работы правительства Челябинской области.

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