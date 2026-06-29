Магнитогорское предприятие наладит выпуск импортозамещающей проволоки

На промплощадке готовятся к поставкам оборудования и монтажу производственной линии. Фото: ФРП Челябинской области

В Магнитогорске компания «МЗ «СтальСистема» при поддержке Фонда развития промышленности Челябинской области запускает современное производство холоднотянутой проволоки из нержавеющей стали. Эта продукция крайне востребована в стратегически важных отраслях — от нефтегазохимии до судостроения, однако до сих пор большую часть российского рынка занимали импортные поставки.

Объем инвестиций в проект - 72,6 млн рублей. ФРП одобрил предприятию льготный заем в размере 50 млн рублей, что составляет почти 69% от общего объема. Как рассказал руководитель проекта Андрей Солонец, запуск нового участка позволит предприятию замкнуть производственный цикл: от закупки сырья и выплавки стали до выпуска готовой проволоки. Это даст возможность не только повысить уровень импортозамещения, но и работать с заказчиками более гибко, выпуская продукцию небольшими партиями под конкретные задачи.

Средства господдержки будут направлены на приобретение 15 единиц высокотехнологичного оборудования, включая волочильный стан и печь для отжига. Запуск цехов на площадке «ММК-Индустриальный парк» запланирован на первый квартал 2027 года. К третьему кварталу 2028 года предприятие должно выйти на проектную мощность в 350 тонн продукции в год, что позволит заместить около 3% импорта. Проект также обеспечит создание порядка 20 новых рабочих мест.

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