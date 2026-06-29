В Челябинске будут судить застройщика ИЖС, обманувшего 15 семей на 60 млн рублей

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В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего предпринимателя. Он предстанет перед судом по обвинению в хищении более 61,5 миллиона рублей у 15 южноуральцев. Следователям Главного управления МВД по Челябинской области удалось доказать 14 преступных эпизодов, по каждому из которых было возбуждено уголовное дело. Все они объединены в одно производство, объём которого составил 32 тома.

Схема была классической для недобросовестных подрядчиков. В 2024 и 2025 годах мужчина заключал договоры на строительство частных домов в Челябинске и области. Он начинал работы на объекте, создавая видимость исполнения обязательств, но как только поступал очередной платеж — стройка замирала. Задержки он объяснял заказчикам плохими погодными условиями или занятостью бригады на других участках.

Противоправную деятельность пресекли оперативники управления экономической безопасности. Выяснилось, что обвиняемый не имел профильного строительного образования, но это не мешало ему входить в доверие к людям и позиционировать себя как специалиста. Материалы дела по статье о мошенничестве уже направлены в Центральный райсуд, а на автомобиль и земельный участок афериста наложен арест.

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