На Южном Урале выдано более 35 тысяч сертификатов на протезы и коляски

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Более 35 тысяч электронных сертификатов на средства реабилитации выдано на Южном Урале. Это позволяет жителям Челябинской области с инвалидностью приобретать необходимые технические средства, такие как протезно-ортопедические изделия, слуховые аппараты и средства ежедневного ухода. С помощью этих сертификатов граждане смогут получить свыше 1,4 миллиона технических средств реабилитации.

Электронный сертификат функционирует как банковская карта, позволяя пользователям самостоятельно выбирать необходимые изделия в магазинах или у производителей. Для получения сертификата жители могут подать заявление через портал «Госуслуги», в клиентских службах отделения Социального фонда России по Челябинской области или в МФЦ.

По словам управляющего отделением СФР по Челябинской области Татьяны Бажаевой, наиболее популярными товарами, приобретаемыми по электронным сертификатам, являются кресла-коляски, протезные изделия и ортопедическая обувь. Она также отметила, что демобилизованным участникам специальной военной операции сертификаты оформляются проактивно, что позволяет им оперативно получать необходимые средства реабилитации.

Важно отметить, что перед приобретением сертификата необходимо убедиться, что выбранное изделие соответствует рекомендациям, указанным в индивидуальной программе реабилитации от врача.С введением электронного сертификата процесс получения средств реабилитации стал более удобным и доступным для граждан с инвалидностью, что значительно упрощает их жизнь.

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