В Челябинской области подано почти 32 тысячи заявлений в первые классы

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По состоянию на 29 июня в Челябинской области зарегистрировано почти 32 тысячи заявлений в первые классы. Это составляет 77% от прогнозируемого числа будущих первоклашек. В этом году, как и в предыдущие, большинство заявлений — более 92% — было подано через портал «Госуслуги». Это связано с удобством, которое предоставляет возможность создания черновика заявления, что значительно упрощает процесс для родителей.

Как отметили в Челябинском институте развития образования, такая тенденция наблюдается уже не первый год и продолжает набирать популярность. С 1 июля школы Челябинской области начнут оформлять приказы о зачислении, на что у учебных заведений будет три дня. Это важный шаг, который позволит родителям быть уверенными в том, что их дети будут зачислены в школы, соответствующие их месту жительства или по внеочередному праву, если в учебном заведении уже обучаются братья или сестры будущих первоклассников.

С 6 июля у родителей появится возможность подать заявления в любую школу, вне зависимости от места проживания. Это откроет новые горизонты для выбора учебного заведения. Зачисление будет осуществляться в течение 5 рабочих дней после подачи заявления и необходимых документов. Таким образом, система образования региона продолжает адаптироваться к современным условиям, обеспечивая доступность и удобство для родителей и детей.

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