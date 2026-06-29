Под Копейском черная «Приора» сбила косулю и едва не упала в реку

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 26 июня на трассе возле села Калачево Копейского городского округа произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Лада Приора», пытаясь избежать столкновения с внезапно выбежавшей на проезжую часть косулей, совершил резкий маневр, не справился с управлением и на полном ходу врезался в металлическое дорожное ограждение. Машина в нем застряла и повисла над водоемом. На место аварии оперативно прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части № 210.

Фото: ОГУ "Противопожарная служба Челябинской области"

— Бойцы отключили АКБ для исключения риска возгорания, провели осмотр транспортного средства на предмет утечки технических жидкостей и возможных скрытых повреждений, обеспечили безопасность зоны аварии, оградив участок и предупредив других водителей об опасности, а также помогли с транспортировкой пострадавшего в автомобиль скорой медицинской помощи, — сообщает областная противопожарная служба.

В результате сильного удара мужчина получил серьезные травмы — черепно-мозговую травму и перелом ребер. Пожарные помогли бригаде скорой медицинской помощи транспортировать пострадавшего в городскую больницу Копейска.

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