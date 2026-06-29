Гидрометцентр напомнил о случаях торнадо в Челябинской области

Смерч в Красноармейском районе, 2000-е гг. Фото: челябинский Гидрометцентр

Смерч — это вертикальные воронкообразные возмущения воздуха, которые возникают летом, в жаркую погоду при развитии мощных грозовых облаков. Явление это характерно больше для южных, тропических широт: в России до десяти смерчей в год фиксируют у восточного побережья Черного моря и на Кавказе. Однако такое явление хоть и редко, но бывает и в умеренных широтах.

По информации челябинского Гидрометцентра, смерч за последние 50 лет на Южном Урале фиксировался не менее 10 раз. Синоптики отмечают, что из-за невысокой плотности населения и очень короткой «жизни» самого смерча он не часто затрагивает населенные пункты. Тем не менее, разрушительные случаи в регионе происходили.

Так, в 1971 году смерч сорвал кровлю с трети домов села Тюбук Каслинского района, а в 1974 - разрушил часть Карталинского молокозавода и высосал небольшое озеро на окраине города. В 1978 году в Копейске смерч погнул уличные фонари, а в 1991 году на Узункуле поднимал в воздух пришвартованные лодки и металлические будки. В 2003-2006 гг. трижды смерч был зафиксирован в Красноармейском районе - Алабуге, Дубровке, Кирдах. Один из последних случаев - в июне 2024 года в Агаповском районе, где смерч серьезно повредил посевы, нарушил электроснабжение семи поселков, а в Субутаке сорвал кровлю с шести многоквартирных домов.

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