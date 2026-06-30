Потепление до +24 градусов: какая погода ждет Челябинскую область во вторник

Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 30 июня, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Местами ожидаются небольшие, а в отдельных районах – умеренные дожди.

Несмотря на капризы погоды, будет достаточно тепло. Днем столбики термометров покажут от +19 до +24 градусов. Ветер в течение дня сменит направление с западного на юго-восточное. Его скорость составит 4–9 метров в секунду.

По данным Челябинского ЦГМС, опасных погодных явлений 30 июня не ожидается.

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