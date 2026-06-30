Выехал на встречку: в ДТП под Миассом пострадали девять человек

Фото: кадр из видео Госавтоинспекции по Челябинской области

Девять человек пострадали в ДТП на объездной дороге Миасса. Авария произошла 29 июня в 15:35 в районе дома № 2/8.

По предварительным данным, за рулем автомобиля «ВАЗ-2110» находился водитель 2006 года рождения. Он пошел на обгон, не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение со встречным автомобилем «Toyota Voxy», которым управлял водитель 1980 года рождения.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Они фиксировали обстоятельства аварии и устанавливают все детали произошедшего.

В результате удара пострадали девять человек. Все они доставлены в медицинские учреждения. У двоих диагностированы переломы, у остальных – предварительно легкие травмы, вопрос о лечении уточняется.

Обстоятельства ДТП продолжают выясняться. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать осторожность при выполнении обгона и учитывать дорожную обстановку.

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