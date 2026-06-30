Гроза оставила дачников без света: молния подожгла столб ЛЭП

Кадр с видео: Типичный краб 86 | Нижневартовск / vk.com

В СОНТ «Победит» под Сургутом в ХМАО-Югре удар молнии попал в деревянную опору электроснабжения. Сухая конструкция вспыхнула практически мгновенно — огонь охватил столб прямо посреди дачных участков. Как сообщает издание ugra-news.ru, расположенные рядом дома и постройки не пострадали.

Видео с горящим столбом появилось в соцсетях. На кадрах видно, что от объятого пламенем столба во все стороны летят искры, а неподалеку стоят несколько человек, которые не пытаются тушить огонь. Как пояснили местные жители в комментариях, возгорание произошло из-за природной стихии — в выходной день над дачами прошла гроза.

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