25-й «Дух огня»: когда и где пройдет международный фестиваль кинематографических дебютов

Кинофестиваль пройдет в Ханты-Мансийске с 10 по 14 марта 2027 года Фото: Эдуард ФАДЮШИН. Перейти в Фотобанк КП

Оргкомитет Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» утвердил даты проведения следующего мероприятия. Юбилейный, 25-й по счету, кинофестиваль пройдет в Ханты-Мансийске с 10 по 14 марта 2027 года. Главной темой станет «География кино», сообщает ugra-tv.ru.

В этом году на фестиваль поступило 758 заявок из 40 стран, а в итоговой программе участвовали 17 государств. Зрителям показали 53 фильма, общая аудитория составила почти 13 тысяч человек. Организаторы обещают, что следующий форум превзойдет предыдущий.

Губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил, что звездные гости в 2027 году будут жить в обновленной гостинице «Югорская долина». Ремонт отеля завершат уже этим летом, а осенью объект откроют. В гостинице создана вся необходимая инфраструктура для размещения и деловой программы.

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