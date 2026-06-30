Взяли предоплату и исчезли: мужчина перевел мошенникам крупную сумму за морской контейнер и остался без покупки

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В Магнитогорске Челябинской области мужчина решил приобрести морской контейнер через интернет, но стал жертвой мошенников. 44-летний житель города нашел подходящее объявление, связался с продавцом и перевел предоплату в размере 42 тысяч рублей — ровно половину стоимости товара.

После перевода денег продавец перестал выходить на связь, а обещанный контейнер так и не доставили. Мужчина прождал несколько дней и обратился в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция напоминает: при дистанционных покупках лучше избегать предоплаты. Необходимо проверять продавца по отзывам в сети. Слишком низкая цена также должна насторожить. Чтобы снизить риск потери денег, лучше пользоваться безопасными сервисами сделок на официальных профильных сайтах.

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