Сделано молодыми: локальные бренды Южного Урала представили свою продукцию на Дне молодежи «Молфесте»

Пресс-служба центра «Мой Бизнес»

Одной из центральных точек притяжения Дня молодежи «Молфест» в Челябинске стала площадка центра «Мой бизнес», где развернулся маркет «Создано молодыми». Более 30 локальных брендов представили свою продукцию. Работа центра «Мой бизнес» реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» при содействии регионального Минэкономразвития.

На площади Революции с размахом прошел молодежный фестиваль «Молфест», посвященный Дню молодежи. Праздник, организованный при поддержке министерства молодежи Челябинской области, собрал более 16 тысяч гостей. Несмотря на переменчивую погоду, фестиваль объединил активную, творческую и предприимчивую молодежь Южного Урала.

Здесь развернулся маркет молодых предпринимателей «Создано молодыми», где свою продукцию представили более 30 локальных брендов. Среди участников — ДЕРЗКО (бижутерия), СКАЗА БУРАЛЕ (натуральная косметика), Эликсиры Урала: Секреты Марии Ратт (травяные чаи), RezedaOdorata (свечи), CHOCOBLESK (десерты), ЛЮМОС (керамика), ЛАВКА КУЗЮКА (мясные и сырные изделия), Архангельская коза (крафтовые сыры), КЕРАМИСТИКА (керамика и мастер-классы), клуб исторической реконструкции «Ратный век» и многие другие.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил площадку центра «Мой бизнес». Он лично пообщался с молодыми бизнесменами, интересовался их проектами, планами развития и трудностями, с которыми они сталкиваются на старте. Губернатор высоко оценил вклад молодёжи в экономику региона.

Центральным деловым событием фестиваля стал круглый стол «Международное предпринимательство: сотрудничество без границ». В дискуссии приняли участие представители Министерства международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области, генеральный директор центра «Мой бизнес» Ирина Казанцева и первый секретарь Генерального консульства Республики Казахстан Батыргали Тулегенов. Модератором выступила Регина Рыкова, председатель федерального Совета наставников Сообщества Росмолодежь.Предпринимай. Участники обсудили меры государственной поддержки молодёжного предпринимательства (гранты, льготные займы, образовательные программы), партнёрские связи региона со 108 странами, а также актуальные запросы рынков Узбекистана и Казахстана и культурные особенности ведения переговоров.

Фото: пресс-служба центра «Мой Бизнес»

— Молодежь полна новых идей, и именно их проекты будут создавать наше будущее. Центр «Мой бизнес» становится своего рода партнером для тех, кто выбрал путь предпринимательства. У нас большой пул инструментов для бизнеса на разных этапах своего развития: от обучающих программ до финансовых услуг. Очень важно подходить к старту подготовленным, и наша задача — помочь увидеть дальнейшие шаги, когда бизнес только в начале пути, и решить задачи, которые помогут ему масштабироваться в будущем, — отмечает генеральный директор центра «Мой бизнес» Челябинской области Ирина Казанцева.

Помимо деловой программы для гостей фестиваля работали интерактивные зоны от партнёров: ЛюбаПетя (творческие мастер-классы), ЭТНО-СПА (автодом впечатлений с поющими чашами и массажем), МАСС-ШТАБ (инсталляция о масштабе личности), Мужской зал (барберские услуги), Дело не в Кофе (угощение кофе), Т2 (игровая зона и зона отдыха), ЛЭТУАЛЬ (аквагрим и фотоинсталляция).

Работала зона фудкорта с блюдами уральской кухни от гастропроектов «Поселенцы», «Жарим-варим», Усадьбы Рябининых, «Уральский фастфуд», «Онегин» и «Дело не в кофе». В зоне маркета была установлена юрта исторической реконструкции Средневекового Урала с мастер-классами, а также фотозона центра «Мой бизнес» с символом кода молодёжи и ритуалом загадывания желаний.

Ярким завершением фестиваля стали выступления хедлайнеров: блогера Николая Соболева, проекта «Казаки делают хиты» и группы TheHatters, которые собрали тысячи зрителей на главной сцене.

Фото: пресс-служба центра «Мой Бизнес»

День молодежи «Молфест» вновь подтвердил статус главной площадки для молодёжи Челябинской области, объединив развлечение, развитие и бизнес-возможности. Участники и гости получили не только новые впечатления, но и реальные инструменты для роста своих проектов.

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