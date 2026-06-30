Снятие наличных без банкомата: в Челябинской области растет число точек выдачи денег прямо на кассе

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В Челябинской области растет число точек, где можно снять наличные прямо на кассе магазинов и АЗС без банкомата. На начало апреля таких сервисов насчитывалось 1343, за год показатель увеличился на 18%.

– Сервис «наличные на кассе» прежде всего удобен жителям сел и поселков, где нет банкоматов или отделений банков. Отмечу, что с каждым годом география предоставления услуги расширяется, теперь получить наличные на кассе можно во всех муниципальных округах нашей области, – прокомментировала управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Снять деньги можно при оплате покупки. Покупатель сообщает кассиру нужную сумму, ее добавляют к чеку. Средства списываются с карты, а наличные выдают из кассы. Сумма покупки значения не имеет. За один день можно получить до 5 тысяч рублей, в месяц – до 30 тысяч.

– Для торгово-сервисных предприятий услуга удобна тем, что помогает снизить расходы на инкассацию, также торговые точки могут увеличить количество покупателей, – отметила Елена Федина.

За услугу магазины комиссию не берут. При этом банк, выпустивший карту, может установить свой тариф, если операция проходит через стороннюю кредитную организацию.

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