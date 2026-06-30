Продавали доступ к чужим аккаунтам: в Магнитогорске задержали организатора и троих участников преступной схемы

Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области.

В Магнитогорске Челябинской области сотрудники УФСБ и ГУ МВД пресекли деятельность преступной группы, которая за деньги передавала данные для авторизации в соцсетях и мессенджерах. Задержаны организатор и трое активных участников.

— В результате проведенных обысковых мероприятий по месту жительства злоумышленников обнаружены и изъяты мобильные устройства, около 300 сим-карт , портативные компьютеры и средства видеосвязи, — рассказали в пресс-службе региональной УФСБ.

По версии следствия, злоумышленники обеспечивали доступ к аккаунтам третьим лицам, которые могли использовать их для дистанционного мошенничества, распространения ложных террористических угроз и координации противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело по статье 274.5 УК РФ.

— Переданные сведения могли использоваться как для дистанционного мошенничества, так и для совершения иных тяжких противоправных деяний, в том числе для вовлечения граждан в диверсионно-террористическую деятельность, — подчеркнули в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

В ведомствах напоминают, что с 1 сентября 2025 года передача или продажа аккаунтов и сим-карт посторонним влечет серьезные последствия — от штрафов до уголовной ответственности. Запрещена также безвозмездная передача регистрационных данных. Такие меры призваны усилить защиту персональных данных и борьбу с мошенничеством в цифровой среде.

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