Ночные автобусы запустят в Челябинске: маршрут свяжет центр и Северо-Запад

Фото: Челябинский общественный транспорт

В Челябинске с 3 июля начнет работать новый ночной автобусный маршрут № 64н. Он свяжет Театр оперы и балета с Северо-Западом и Автобусным парком.

Маршрут пройдет по улицам Цвиллинга, проспекту Ленина, Энгельса, Труда, Северо-Крымской, Братьев Кашириных, Академика Королева, 250-летия Челябинска, Чичерина, Бейвеля, Краснопольскому проспекту и Молодогвардейцев.

На линии будут работать два автобуса большого класса. Они будут курсировать до 20 сентября по ночам с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

От Автобусного парка автобусы отправятся в 23:45, 0:45, 1:45, 2:45, 3:45 и 4:45. От Театра оперы и балета рейсы запланированы на 0:45, 1:45, 2:45, 3:45, 4:45 и 5:45

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.