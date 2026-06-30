Новые правила КРТ: в регионе предлагают защитить владельцев частных домов

Фото: Эдуард ФАДЮШИН. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области предлагают изменить правила включения индивидуальных жилых домов, объектов блокированной застройки и садовых домов в границы комплексного развития территорий. Соответствующий законопроект по инициативе губернатора Алексея Текслера внесен в Законодательное собрание.

Сейчас одним из оснований для включения индивидуальных, садовых домов и домов блокированной застройки в границы КРТ считается отсутствие одной из централизованных коммунальных систем – теплоснабжения, водоснабжения или водоотведения. При этом многие дома пользуются автономными системами и обеспечены необходимой коммунальной инфраструктурой.

Законопроект предлагает исключить требование о наличии именно централизованных сетей. Кроме того, включать индивидуальные дома в границы КРТ планируется только при одновременном отсутствии двух и более коммунальных систем.

Профильный комитет поддержал инициативу и рекомендовал внести ее в Законодательное собрание Челябинской области в качестве законодательной инициативы.

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