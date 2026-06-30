В Челябинске появится сквер имени пилота «Бурана» Юрия Шеффера

Мемориальная доска на здании школы №92 на ЧМЗ, где учился Юрий Шеффер. Фото: sch92.ru

Депутаты челябинской городской Думы приняли решение об увековечении памяти знаменитого уроженца Челябинска, космонавта-испытателя Юрия Шеффера. Его имя получит сквер в поселке Аэропорт Металлургческого района.

— Переименование не требует затрат из бюджета, установка вывесок и адресных табличек будет осуществлена за счет средств инициатора, — прокомментировал председатель комитета по культуре Челябинска Юрий Леончик.

Герой России, заслуженный летчик-испытатель СССР Юрий Шеффер (1947-2001) родился в Челябинске и посещал местный аэроклуб, что и открыло ему дорогу в небо. В конце 1980-х гг. летчика готовили в космонавты: он прошел подготовку по программе «Буран» и должен был стать первым пилотом советского космического челнока, но программа была свернута и фактически в космос Шеффер так и не полетел.

Еще в 2012 году в честь Юрия Шеффера планировали назвать улицу на северо-западе Челябинска — от Краснопольского проспекта до Захаренко. Однако тогда решение гордумы исполнено не было.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.