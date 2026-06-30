Неожиданное открытие: археологи обнаружили признаки укрепленного поселения бронзового века под Челябинском

Фото: Челябинский государственный университет

Исследователи Челябинского государственного университета пришли к выводу, что поселение «Шибаево 1», которое долгое время считалось не укрепленным, на самом деле могло изначально иметь систему оборонительных сооружений и четкую планировку.

Ранее этот памятник бронзового века, известный с 1988 года, относили к числу рядовых поселений. Однако новые данные изменили представления о его статусе.

Поводом для пересмотра стали результаты комплексных исследований: анализ спутниковых снимков, обследование с дрона, а также шурфовка и микромагнитная съемка участка. Именно геофизические данные зафиксировали под землей следы древнего рва и вала.

В ходе работ также были обнаружены фрагменты керамики синташтинской археологической культуры. По предварительным данным, поселение имело прямоугольную форму и систему укреплений, а внутри располагались жилые постройки.

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