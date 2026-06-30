На платных парковках Челябинска будут сделаны льготы для электромобилей

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При формировании единого парковочного пространства в Челябинске будут учтены запросы со стороны пользователей электромобилей и машин с гибридным двигателем. Изменения в документы внесли депутаты челябинской городской Думы. Согласно правкам, льготный тариф вводится для электрокаров в местах расположения зарядных устройств на срок до двух часов.

— Переход на электротранспорт является общемировым трендом, направленным на улучшение экологической обстановки и снижение уровня шума в крупных городах. Развитие электротранспорта сегодня сдерживается недостаточным количеством удобной, технологичной и доступной зарядной инфраструктуры. В качестве одной из мер поддержки видим целесообразным льготный тариф на парковку у зарядных станций, — пояснил Николай Юхарин, председатель комитета по дорожному хозяйству Челябинска.

По мнению инициаторов поправок, предлагаемый двухчасовой интервал полностью покрывает среднюю продолжительность сеанса зарядки, является достаточным для восполнения среднесуточного запаса хода и исключает переплату за нахождение автомобиля на парковке. Но, вместе с тем, не позволяет использовать место с зарядным устройством в качестве личного парковочного места и обеспечивает пропускную способность станции до 4-5 зарядов в день.

Депутаты утвердили изменения единогласно. Поступило предложение ввести льготу на парковку двухколесного транспорта - скутеров и мотоциклов - на платных местах. Николай Юхарин отметил, что этот вопрос находится в проработке, и такая льгота может появиться на следующих этапах развития платного парковочного пространства в Челябинске.

Сейчас платные парковки в Челябинске по-прежнему работают в тестовом режиме. Запуск системы в полном объеме, с взиманием платы, отложен до сентября.

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