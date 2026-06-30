Жемчужина Урала в объективе «Культуры»: курорт «Увильды» стал звездой документального кино

Фото: АНО «Центр проектного развития»

Съемочная группа телеканала «Россия-Культура» при поддержке АНО «Центр проектного развития» начала работу над документальным фильмом «Исторические курорты России». Первой локацией выбран санаторий на озере Увильды. В кадр войдут как история этой здравницы, так и панорамы самого водоема.

Далее маршрут съемочной группы пройдет через Каслинский историко-художественный музей, где снимут знаменитое чугунное литье, затем — Ильменский заповедник и его естественно-научный музей с коллекцией минералов. Завершится экспедиция на курорте «Кисегач» у подножия Ильменских гор.

Премьера фильма состоится на телеканале «Культура». Зрители увидят природные и культурные объекты Южного Урала, которые ранее редко попадали в федеральный эфир.

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