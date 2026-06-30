Браконьерский улов: 245 раков обернулись обязательными работами и конфискацией лодки

Вместо вкусного ужина - обязательные работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мировой суд Ленинского района Челябинска вынес приговор 42-летнему мужчине из Сосновского района. Его признали виновным в незаконной добыче водных ресурсов на особо охраняемой природной территории.

Как установили в суде, нарушитель использовал раколовки и надувную лодку с мотором. С их помощью он выловил из озера Смолино 245 особей раков. В этот же момент его задержали полицейские на берегу, а весь улов изъяли.

Ущерб, нанесенный Нижнеобскому территориальному управлению Росрыболовства, оценили в 56 тысяч рублей. Браконьер полностью возместил эту сумму. Тем не менее суд, согласившись с позицией прокуратуры, назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Кроме того, лодка с мотором, которая использовалась для незаконной ловли, конфискована в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.