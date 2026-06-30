«Это большая неожиданность и гордость»: 13-летняя челябинка сыграла в выпускных спектаклях Академии русского балета

Фото: ИА «Первое областное».

Юная Маруся – настоящая звездочка, в 13 лет она уже сыграла в выпускных спектаклях Академии русского балета. Ученице Вагановки посчастливилось выступить в Санкт-Петербурге, Москве и родном Челябинске в миниатюре «Детское Pas de deux».

– Для нас это была большая неожиданность, удивление и гордость. Для Маруси, конечно же, — волнение и огромная ответственность. Выход на сцену родного и любимого Челябинского театра оперы и балета был особенным для нее, – рассказала мама Маруси Елена Олейникова журналисту 1obl.ru.

Маруся танцует почти всю жизнь. Будучи крохой ходила в танцевальную студию. А в четыре года увидела в записи «Умирающего лебедя» в исполнении Майи Плисецкой и решила, что хочет заниматься балетом. Родители поддержали эту идею и водили ее на спектакли. А их дочка мечтала поступить именно в Академию русского балета, ее не смутил даже сложнейший конкурс: из трехсот поступающих отбирают всего сорок.

Маруся много занималась и после окончания начальной школы, в 11 лет, поехала поступать. И у нее все получилось! Сейчас она уже окончила три балетных класса, осталось еще пять. А учиться там непросто – график плотный, при этом важны не только успехи в хореографии, но и общеобразовательные предметы. За плохие оценки могут не допустить до участия в спектаклях. Поэтому сейчас все силы уходят на обучение. А в будущем Маруся мечтает гастролировать по мировым сценам и танцевать в Мариинском театре.

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