Челябинская государственная филармония стала академической

Фото: Илья Бархатов

Челябинская государственная филармония получила новый статус - она стала академической. Постановление о переименовании подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, оно опубликовано сегодня, 30 июня.

Согласно постановлению, региональный минкульт должен внести изменения в устав филармонии, а минимущество - в реестр госсобственности.

Напомним, в 2027 году Челябинск станет культурной столицей России, а сама филармония отметит 90-летний юбилей.

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