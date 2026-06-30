Челябинская государственная филармония стала академической

Челябинская государственная филармония получила новый статус - она стала академической. Постановление о переименовании подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, оно опубликовано сегодня, 30 июня.
Согласно постановлению, региональный минкульт должен внести изменения в устав филармонии, а минимущество - в реестр госсобственности.
Напомним, в 2027 году Челябинск станет культурной столицей России, а сама филармония отметит 90-летний юбилей.
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