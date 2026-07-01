Первый день июля встретит челябинцев теплом до +24 и кратковременными дождями

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

По данным челябинского гидрометцентра, в среду, 1 июля, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью столбики термометров опускались до +7 градусов, а местами холодало до +4. Однако уже к полудню воздух прогреется до +20…+25 градусов.

Днем кратковременные осадки возможны по всей территории Челябинской области. Ветер северной четверти, 2–7 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с.

В Челябинске температура днем составит +22…+24 градуса, также возможен кратковременный дождь. Ветер северной четверти, 4–9 м/с.

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