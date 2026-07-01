Все спали: страшный пожар в садовом доме унес жизни трех человек в СНТ под Челябинском

Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Трагедия произошла минувшей ночью в СНТ «Дружба» под Челябинском. Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть по системе «112». К моменту прибытия расчетов садовый дом и пристройки были полностью охвачены огнем — пламя уже пробивало крышу. В ходе тушения спасатели обнаружили тела трех погибших: мужчины и двух женщин.

Фото: пресс-служба МЧС по Челябинской области.

— Ночное время, состояние сна и отсутствие автономного извещателя не оставили людям шанса на спасение, — пояснили в региональном управлении МЧС.

Огонь уничтожил постройки на площади 36 квадратных метров. В ликвидации участвовали 12 пожарных и 3 единицы спецтехники. Сейчас на месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории. Им предстоит установить точную причину возгорания и обстоятельства, приведшие к гибели людей.

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