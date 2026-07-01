Оставили зарядку на ночь: из-за короткого замыкания в лагере под Челябинском эвакуировали детей

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

В Красноармейском муниципальном округе утром сработала пожарная сигнализация в детском оздоровительном лагере. На место экстренно выехали подразделения МЧС. Выяснилось, что в одной из комнат на втором этаже спального корпуса произошло короткое замыкание зарядного устройства, оставленного включенным в сеть на ночь — возгорания удалось избежать.

— Администрация лагеря отработала согласно алгоритму, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

По данным ведомства, из здания эвакуировали 45 человек, включая 39 детей. Никто не пострадал. Работа лагеря продолжается в штатном режиме.

Специалисты напоминают: не оставляйте устройства на зарядке на ночь, не кладите их под подушку, не перегружайте электросеть и не пользуйтесь поврежденными проводами. Соблюдение этих простых правил поможет избежать беды.

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