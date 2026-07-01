Выпускники с 200 баллами получат мобильные номера с пятерками

Фото: Евгений Поторочин, пресс-служба МегаФона

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Выпускники 2026 года, набравшие 200 баллов по любым двум предметам ЕГЭ, смогут получить специальные мобильные номера с комбинацией «555». Такую инициативу для отличников при поддержке Минпросвещения РФ запустила Yota.

Акция будет действовать в течение всего 2026 года. Особенный номер с тремя пятерками доступен для абонентов Yota, не достигших 20 лет, которые в текущем году сдали ЕГЭ и набрали 200 баллов по двум предметам. Первый красивый номер получит московская школьница, которая впервые в истории набрала 500 баллов на ЕГЭ.

Для бесплатного получения красивого номера действующим абонентам Yota достаточно зайти в личный кабинет, обратиться в службу поддержки и подтвердить свои высокие баллы. Специалисты оператора помогут подобрать подходящий номер с комбинацией «555». А получить новую сим-карту можно в объединенной розничной сети МегаФона и Yota.

- По предварительным результатам ЕГЭ 2026, 200 баллов набрали 933 выпускника, 300 баллов — 76, 400 баллов — восемь, а максимальные 500 баллов — один участник. Отличные результаты на ЕГЭ — это не просто цифры в аттестате, а доказательство того, что наша молодежь готова к вызовам времени и способна достигать вершин. Достижения этих ребят уже сегодня являются фундаментом для великих свершений завтра, — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

- Впереди у выпускников новая, захватывающая страница жизни — студенчество. Мы решили подарить отличникам со всей России возможность зафиксировать свою победу на этом первом, важнейшем этапе. Уникальная комбинация — это не просто цифры, это символ того, что они могут достичь всего, к чему стремятся. Пусть такой номер станет для каждого из них счастливым талисманом на пути к большим свершениям, — сказал управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

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