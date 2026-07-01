Женщине понадобилась помощь врачей после того, как ее сбил самокатчик

Человек на самокате влетел в женщину. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Водитель самоката сбил 46-летнюю женщину в Снежинске. Все произошло накануне, 30 июня. Самокатчик сразу после наезда уехал, а вот пострадавшей понадобилась помощь врачей.

После этого следователи СК Челябинской области возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Сейчас они устанавливают обстоятельства произошедшего.

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