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НовостиПроисшествия1 июля 2026 11:03

Женщине понадобилась помощь врачей после того, как ее сбил самокатчик

СК Челябинской области возбудил уголовное дело после наезда самоката на женщину
Дарья МАРКОВА
Человек на самокате влетел в женщину.

Человек на самокате влетел в женщину.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Водитель самоката сбил 46-летнюю женщину в Снежинске. Все произошло накануне, 30 июня. Самокатчик сразу после наезда уехал, а вот пострадавшей понадобилась помощь врачей.

После этого следователи СК Челябинской области возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Сейчас они устанавливают обстоятельства произошедшего.

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