«Их подвиг навсегда вписан в историю»: Алексей Текслер возложил цветы к мемориалу «Защитники Отечества» в День ветеранов боевых действий

Фото: пресс-служба губернатора.

Сегодня, 1 июля, в День ветеранов боевых действий, на Алее Славы в Челябинске состоялась церемония возложения цветов к мемориалу «Защитники Отечества». Участие в памятном мероприятии принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с участниками региональной кадровой программы «Герои Южного Урала».

Собравшиеся почтили минутой молчания память героев, погибших в ходе боевых действий в России и за ее пределами, а также в ходе специальной военной операции. В своем обращении глава региона подчеркнул, что в этот день жители отдают дань уважения всем, кто в разные годы выполнял боевые задачи и защищал национальные интересы страны.

— Мы склоняем головы перед теми, кто не вернулся с поля боя, — сказал Алексей Текслер. — Их подвиг навсегда вписан в историю России. И наш долг — чтить героев и всемерно помогать семьям бойцов.

В Челябинской области этот день отмечается официально впервые — памятная дата была установлена региональным Законодательным собранием в 2025 году.

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