Получили рабочие места и стали друзьями: в Челябинской области завершилась кадровая программа для участников спецоперации

Фото: пресс-служба губернатора.

В День ветеранов боевых действий губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил дипломы участникам региональной кадровой программы «Герои Южного Урала».

Торжественная церемония прошла в резиденции главы региона. Алексей Текслер отметил, что программа с самого начала была нацелена на реальное включение слушателей в общественную и политическую жизнь региона.

— Это не завершение, это только начало нового важного жизненного пути служения нашему государству, нашему Отечеству, конечно, нашей любимой Челябинской области, — обратился к выпускникам Алексей Текслер. — Да, у вас серьезные достижения, но останавливаться на достигнутом нельзя, нужно двигаться вперед. Конечно, те структуры, которые осуществляют ваше сопровождение, будут эту работу продолжать дальше. Но самое главное зависит от вас. От вашей целеустремленности, желания, мотивации и понимания того, что на вас смотрят люди, вы для многих пример.

Выпускники уже работают в исполнительных органах власти и местного самоуправления, стали депутатами Законодательного Собрания и муниципальных представительных органов, участвуют в совершенствовании мер поддержки ветеранов, реализуют социально значимые инициативы. Кроме того, ветераны стали общаться за проектом и поддерживают друг друга.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.