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НовостиПроисшествия1 июля 2026 12:48

Женщину-организатора наркопритона будут судить в Магнитогорске

В Челябинской области женщина пойдет под суд за организацию наркопритона
Дарья МАРКОВА
Скоро женщина предстанет перед судом.

Скоро женщина предстанет перед судом.

Фото: Валентина ВАГАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские Магнитогорска Челябинской области накрыли наркопритон в одной из многоэтажек города. По подозрению в его организации задержали 34-летнюю женщину.

Силовики доказали, что хозяйка квартиры постоянно пускала туда наркоманов и сама вместе с ними употребляла запрещенные вещества. Доказали это и специальные приспособления для употребления, которые нашли в ее квартире.

Сейчас материалы уголовного дела передали в суд. Скоро женщину будут судить.

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