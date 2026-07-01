Женщину-организатора наркопритона будут судить в Магнитогорске

Скоро женщина предстанет перед судом. Фото: Валентина ВАГАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские Магнитогорска Челябинской области накрыли наркопритон в одной из многоэтажек города. По подозрению в его организации задержали 34-летнюю женщину.

Силовики доказали, что хозяйка квартиры постоянно пускала туда наркоманов и сама вместе с ними употребляла запрещенные вещества. Доказали это и специальные приспособления для употребления, которые нашли в ее квартире.

Сейчас материалы уголовного дела передали в суд. Скоро женщину будут судить.

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