Спрятала 1,6 млн в черный пакет и отдала мошенникам: женщина осталась без машины из-за одного звонка

Женщина отдала все деньги мошенникам. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Под влияние мошенников попала 68-летняя жительница Челябинска. Женщина продала машину и отдала злоумышленникам 1,6 млн рублей. А когда поняла, что произошло, обратилась в полицию. Там она и рассказала, как все было.

Недавно ей позвонила лже-сотрудница почты и сообщила о «поступившей» посылке. Чтобы ее получить, нужно было назвать код из смс-сообщения. Что пожилая женщина и сделала. А вот потом ей начали звонить сотрудники «Госуслуг», Роскомнадзора и силовики. Конечно же, все они были ненастоящими.

Обманщики сказали женщине, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломали и оформили генеральную доверенность. Мол, теперь ее машина находится под залогом. А чтобы все это прекратить нужно было всего лишь продать машину и передать деньги для «декларирования».

– Потерпевшая выполнила указания аферистов, завернула наличные в черный пакет и передала курьеру. Тем самым лишившись сбережений в размере 1,6 млн рублей, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции ищут преступников.

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