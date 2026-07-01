«Трубы изношены на 70%»: более 300 домов Челябинска остались без горячей воды после второго этапа опрессовки

Горячую воду обещают вернуть в ближайшие две недели. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап опрессовки подошел к концу в Челябинске. Но некоторые жители города пока могут только мечтать о горячем душе. На некоторых участках сейчас идут работы.

Всего во время второго этапа выявили 233 повреждения. Большую часть успели устранить, чтобы запустить в дома горячую воду. Но это помогло не везде.

– На некоторых участках, после замены одних ветхих участков трубопроводов на новые, при подаче теплоносителя под повышенным давлением выявлялись другие, новые повреждения ввиду высокой изношенности труб – более 70%, – рассказали в УСТЭК-Челябинск.

Работы продолжают и сейчас. Поэтому 243 дома остаются без горячей воды. Ее обещают вернуть с 3 по 14 июля. Еще 61 дом остается только с холодной водой из-за работ, которые проводят другие теплосетевые организации и УК. Как только повреждения устранят, будет подана ГВС.

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