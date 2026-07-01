Обвиняемый в хищении бюджетных денег Мосоян хотел выйти из СИЗО, но суд его не поддержал

Мужчину оставили в СИЗО. Фото: Валентина ВАГАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Обвиняемый в хищении денег из бюджета Эдгар Мосоян попытался выйти из СИЗО. Адвокат настаивал на том, что нет основания удерживать его доверителя под стражей. Но областной суд не согласился с этим и оставил без изменения избранную ранее меру пресечения.

По версии следствия, в 2024 году Мосоян от лица компании «Альянс», которой он руководил, заключил муниципальные контракты о ликвидации несанкционированных свалок. Но работы не велись. Зато после компания предоставила ложные отчеты о передачи отходов на полигон.

– Так он похитил денежные средства в особо крупном размере, выделенные в рамках региональной составляющей федерального проекта «Чистая страна», чем причинил ущерб администрации Варненского и Кизильского муниципального районов, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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