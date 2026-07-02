Главное - опыт: в Челябинской области рассказали о вакансиях с зарплатой выше 200 тысяч рублей

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В Челябинской области наблюдается всплеск высокооплачиваемых предложений о работе. Согласно данным аналитиков hh.ru, за май и июнь 2026 года на рынке труда региона было открыто и обновлено 4,8 тысячи вакансий с предлагаемой заработной платой от 200 тысяч рублей.

Как показал анализ, подавляющее большинство таких предложений связано с работой вахтовым методом — на них приходится 72% от общего числа. Остальные 28% вакансий ориентированы на соискателей, готовых работать в пределах своего города или области.

Лидерами по количеству щедрых предложений стали компании из сферы строительства, недвижимости и проектирования (12%), а также розничной торговли (5%) и логистики (4%).

Чаще всего высокий доход предлагают представителям рабочих профессий. В топе самых востребованных специалистов с зарплатой от 200 тысяч рублей оказались менеджеры по продажам (9%), а также сварщики, водители и машинисты.

Интересно, что для получения такой зарплаты не всегда требуется диплом. В 80% случаев работодатели либо не указывают образование как обязательное требование, либо не требуют его вовсе. При этом для большинства позиций (в сумме 79%) наличие профессионального опыта от трех лет является критически важным условием. Лишь 20% подобных вакансий доступны для начинающих специалистов без опыта.

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