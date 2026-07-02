Ирина Текслер стала социальным архитектором месяца за проект Парижской недели моды

Фото: Ирина Текслер / ВКонтакте

Два человека и одна партия со всей России получили звание «Социальный архитектор месяца». Среди них – Ирина Текслер как идейный вдохновитель Агентства развития креативных индустрий Челябинской области.

Организаторы высоко оценили Парижскую неделю моды, которая прошла на Южном Урале уже в третий раз. Этот проект развивается и с каждым годом становится только лучше, при этом объединяет локальную идентичность и развитие креативных индустрий.

Интересно, что Парижская неделя моды не ограничилась показом коллекций местных (и не только) дизайнеров. Также в Челябинске и Магнитогорске прошли тематические выставки, мастер-классы, лекции и дискуссии. А для молодых дизайнеров из России, Белоруссии, Китая, Узбекистана и Казахстана прошел конкурс «Модный цех».

Особенно ценно, что такие творческие мероприятия поддерживают власти Челябинской области. Это позволяет делать их более масштабными и креативными.

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