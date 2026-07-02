Более 4 миллионов на инициативы: проекты образовательных учреждений и родительских комитетов Челябинской области получат федеральную поддержку

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Челябинская область вошла в число победителей третьего сезона Конкурса инициатив родительских сообществ. По данным Министерства образования Челябинской области, от региона было подано 54 заявки, из которых 41 прошла экспертную оценку. 6 проектов были признаны победителями. Общая сумма грантов для победителей из Челябинской области составит более 4,17 млн рублей.

Конкурс, организованный Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, определил лучших из лучших 30 июня. Проекты-победители от Челябинской области представляют различные образовательные учреждения и направления воспитания:

- Школа №11 (г. Сатка): проект «Марафон безопасности» (гражданское и патриотическое воспитание).

- Детский сад №343 (г. Челябинск): проект «ГТО с пеленок: равняемся на чемпионов России» (физическое воспитание).

- Детский сад №28 (г. Троицк): проект «Активные семьи – здоровое будущее» (физическое воспитание).

- Детский сад №50 (г. Златоуст): проект «Крышки в дело» (экологическое воспитание).

- Детский сад №57 «Чудо-город» (г. Челябинск): проект «Семейный Играй-городок» (духовно-нравственное воспитание).

- Гимназия №53 им. Г. М. Дорогобида (г. Магнитогорск): проект «Живая история моей семьи» (патриотическое воспитание).

Всего по итогам конкурса поддержку получат 395 родительских комитетов из 71 субъекта РФ. Самыми популярными номинациями стали патриотическое воспитание (90 проектов), духовно-нравственное (85) и физическое воспитание (59).

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