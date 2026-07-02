Побеждая время: как московские реставраторы спасли челябинские музейные экспонаты

Фото: Олег Астахов, Тимур Сафиуллин, ВХНЦ им. И.Грабаря

Государственный исторический музей Южного Урала поделился хорошей новостью: две уникальные ценности из его коллекции обрели новую жизнь. Реставрацией уральской старообрядческой иконы «Рождество Христово со сценами жития» и «Челябинской ткани» VIII–IX веков занимались специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря в Москве. Работа началась еще в 2025 году. Проект поддержал губернатор Алексей Текслер.

«Челябинская ткань» Этот фрагмент иранского шелкового халата, найденный в кургане на озере Синеглазово, восстанавливала художник-реставратор высшей категории Наталья Синицына. Работа длилась более года. В результате ученым удалось не только остановить разрушение, но и выяснить, что рисунок (гарцующие всадники) был выткан цветными нитями, а не нанесен штампом. Теперь ткань, которая раньше была слишком хрупкой для долгого экспонирования, готовится к размещению в специальной витрине.

Старообрядческая икона Икона XIX века, когда-то найденная в курятнике под Карабашом, находилась в аварийном состоянии. Над ней трудились мастера Ольга Короткова и Иван Клименко. Им удалось вернуть ей первозданный вид, укрепить деревянную основу и расшифровать надпись: работа над иконой была завершена 18 декабря 1858 года. По мнению специалистов, это жемчужина Невьянской школы иконописи.

Оба отреставрированных экспоната в скором времени украсят постоянную экспозицию Музея Южного Урала.

На реставрацию в Москву уже отправлены еще два предмета из коллекции музея — уникальные иконы Златоустовского завода XIX века. Работа над ними также займет около года.

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