Оперативный штаб получил 24 обращения по бензину: больше половины жалуются на цены

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие выходные поступило 24 жалобы по ситуации с бензином. Об этом рассказала руководитель регионального оперативного штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке Татьяна Кучиц на радио «Комсомольская правда-Челябинск».

— Из них было 17 связано с ростом цен. Информация была передана в Управление Федеральной антимонопольной службы. Хотелось бы отметить, что это, прежде всего, касалось независимых поставщиков топлива — там цена все-таки отличается от крупных.

Еще семь жалоб касались нарушений в работы заправок: где-то было закрыто, где-то — технологические перерывы. По этим вопросам были проведены беседы с поставщиками топлива. Такое бывает в частности, когда две заправки одной компании находятся рядом.

— Поставщик или оптимизирует деятельность АЗС, чтобы снабдить топливом быстрее одну из них, или увеличивается технологический перерыв.

Если вы столкнулись со злоупотреблениями на автозаправках, отправляйте обращения в региональный штаб: info@tarif74.ru. Обязательно приложите подтверждающие фотографии и напишите адрес.

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