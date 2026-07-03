Налоговая требует признать Магнитогорский завод напитков банкротом

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Налоговики вновь пытаются обанкротить Магнитогорский завод пиво-безалкогольных напитков. Межрайонная инспекция ФНС № 4 по Башкортостану подала соответствующее заявление в арбитражный суд. Сумма долга предприятия достигла 37,7 млн рублей.

Информация о новом иске уже появилась в картотеке арбитражных дел, сообщает «Курс дела». Суду предстоит определить обоснованность требований кредиторов и дальнейшую судьбу предприятия.

Финансовые показатели предприятия резко ухудшились. По итогам 2024 года выручка сократилась на 80% — до 13,3 млн рублей, а чистый убыток достиг 31,3 млн рублей. При этом попытки признать завод банкротом предпринимаются не впервые. В июне 2025 года аналогичный иск подавало УФНС по Челябинской области, но тогда суд отказал.

Дополнительный удар по бизнесу пришелся весной 2025 года. По иску Росалкогольтабакконтроля суд запретил заводу выпускать слабоалкогольные напитки из-за проблем с документами на производственные помещения и учетом продукции.

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