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НовостиОбщество4 июля 2026 4:39

Новый порядок: на границе Челябинской области ввели QR-коды для ввоза товаров

Таможня на границе Челябинской области начала проверять QR-коды на товары
Василий КРУЧИНИН

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала лета на российско-казахстанской границе в Челябинской области заработал новый цифровой порядок оформления импортных товаров из стран ЕАЭС. Вместо привычных бумаг — электронная система СПОТ. Теперь каждая фура, пересекающая границу, проходит обязательную проверку через QR-код. В зоне ответственности Уральской таможни — семь пунктов пропуска, через которые ежедневно следуют около 400 грузовиков.

Новые правила обязывают компании не менее чем за два дня до ввоза указывать сведения о грузе и вносить обеспечительный платеж через сервис ФНС. После оформления товару присваивается QR-код, который водитель предъявляет на границе. Заместитель начальника Уральского таможенного управления отметил, что подготовка к новому порядку шла с начала года, поэтому система работает без сбоев. На проверку одной машины уходит до трех минут.

Новый механизм призван исключить схемы уклонения от налогов при ввозе товаров. Для физических лиц правила не изменились — личные вещи регистрировать не нужно.

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