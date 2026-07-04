«Здания признаны аварийными»: в Копейске закрыли школу, где учились почти 800 детей

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В Копейске Челябинской области закрыли школу № 9 — оба здания признали аварийными. В ней учились 778 детей. Теперь их распределяют по другим учебным заведениям. Информацию изданию «Курс дела» подтвердили в Министерстве образования региона:

— В связи с тем, что два здания МОУ «СОШ № 9» признаны аварийными и в целях обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников принято решение о перераспределении контингента.

Младшие классы переведут в начальную школу в детском саду № 14 и в другое здание этой же школы на улице Кирова. Старшие — в школы № 49 и № 7. Учителя останутся с детьми, чтобы не нарушать учебный процесс. Школа № 9 работала с 1931 года (по другим данным — с 1950-х).

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