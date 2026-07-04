25 тонн контрафакта: в Миассе полиция накрыла две торговые точки с нелегальным алкоголем

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

В Миассе Челябинской области полицейские вместе с сотрудниками Росалкогольтабакконтроля обнаружили две торговые точки, в которых продавали спиртное вне закона. В магазинах и на складах хранились огромные партии алкоголя — без учета в системе и с подозрительной маркировкой.

Весь сомнительный товар , а это больше 25 тонн, изъяли. Директорам магазинов теперь грозят штрафы — за нарушение правил учета спиртного и продажу без маркировки. Материалы уже передали в суд, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Сейчас полиция выясняет, откуда взялся товар. Такие рейды в регионе проводят регулярно, но эта партия стала одной из самых крупных за последнее время.

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