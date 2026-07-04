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НовостиОбщество4 июля 2026 5:57

321 безбилетник за июнь: в Челябинске контролеры поймали сотни «зайцев» в транспорте

В Челябинске инспекторы за три недели поймали 321 безбилетника в транспорте
Василий КРУЧИНИН

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В Челябинске подвели итоги июньских рейдов по борьбе с безбилетным проездом в общественном транспорте. С 10 по 30 июня контролеры провели 22 проверки и выявили 321 нарушителя. Более половины из них — 189 человек — оказались несовершеннолетними.

В ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» журналистам Pchela.news рассказали, что штраф за проезд без билета грозит пассажирам, которым уже исполнилось 16 лет. За первый такой случай придется заплатить 2,5 тысячи рублей. Если нарушить правило повторно, сумма вырастет вдвое — до 5 тысяч.

В ведомстве поблагодарили пассажиров, которые своевременно оплачивают проезд. Рейды по борьбе с безбилетниками продолжатся в течение всего лета.

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